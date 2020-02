Oud-bankpresident Wellink verwacht recessie door corona

Voormalig centralebankpresident Nout Wellink verwacht dat “delen van de wereld” in een recessie belanden als het coronavirus verder om zich heen blijft grijpen. Hij zei dat in het KRO-NCRV-programma ‘1 op 1’ op NPO Radio 1.

Volgens de oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) geeft de uitbraak van het coronavirus veel landen waarschijnlijk het laatste zetje richting een recessie. Wellink gaf presentator Sven Kockelmann “groot gelijk” toen die stelde dat “we” weer in een recessie belanden als de coronacrisis langer doorzet. Of Wellink daarmee expliciet Nederland bedoelde bleef onduidelijk. Kockelmann wees voordat hij de stelling aan Wellink voorlegde wel op de Nederlandse economische afhankelijkheid van China en de lage groeicijfers in de Europese Unie.

Eerder in het interview wees Wellink al op de haperende groei in Duitsland en ItaliĆ« en zei hij te verwachten dat die landen “in de mincijfers” komen.

“China hield de groeicijfers met enige moeite op 6 procent. Nu komt daar een klap bovenop, dus het effect van China is ook relatief groot”, zei Wellink, die tegenwoordig toezichthouder is bij de staatsbank Bank of China.

De Verenigde Staten doen het volgens Wellink minder dan verwacht. Daarnaast ziet hij problemen in ontwikkelingslanden. “Als gevolg is een recessie in delen van de wereld naar mijn gevoel zeer waarschijnlijk”, zei hij. “Of Amerika door de bodem heengaat, weet ik niet”, voegde Wellink toe. “Daar zit meer marge in.”

Wellink liet weten voorlopig niet terug te keren naar China. “Mijn contacten houd ik nu via de de mail of via teleconferenties.”