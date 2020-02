Rotterdamse haven begint gevolgen coronavirus te voelen

De Rotterdamse haven begint de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te merken. Van alle soorten goederen komen er minder aan in de haven, meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Als het coronavirus zich verder verspreidt kan dat tot een afname van de gehele overslag in de Rotterdamse haven leiden met zo’n 2 miljoen ton goederen per maand. De afgelopen jaren werd in de belangrijkste Europese haven maandelijks ongeveer 39 miljoen ton aan goederen overgeslagen.

Vooral op containergebied is de afname van goederen nu al duidelijk. Wereldwijd zou het containervervoer dit jaar door het coronavirus met 1 procent kunnen afnemen.

Normaal gesproken komt zo’n 45 procent van de containers in de Rotterdamse haven uit AziĆ« of gaat daarheen. China neemt daar een groot deel van voor zijn rekening. Door de uitbraak in China vertrekken er 20 procent minder containerschepen vanuit het land.