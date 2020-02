Coronavirus bemoeilijkt zakendoen met Zuid-Korea

Na China is Zuid-Korea het “volgende zorgenkind” als het gaat om bevoorradingsproblemen in verband met het coronavirus. Volgens ondernemersvereniging evofenedex, die duizenden bedrijven in Nederland vertegenwoordigt, zorgt de virusuitbraak in het Aziatische land voor vertragingen in de containeroverslag. Ook liggen al diverse Zuid-Koreaanse fabrieken stil.

In de belangrijke haven van Busan zit momenteel een deel van het personeel in quarantaine, weet evofenedex. Daardoor heeft de haven grote moeite om alle binnenkomende en uitgaande containers te verwerken. Evofenedex heeft van diverse Nederlandse bedrijven gehoord dat ze problemen ervaren in Zuid-Korea. Maar hoeveel ondernemingen in totaal hinder ondervinden, durft de organisatie niet te zeggen.

Zuid-Korea, waar al veel virusbesmettingen zijn en meerdere mensen aan het virus zijn overleden, is een belangrijke leverancier van halffabricaten voor machines en elektronica. In 2018 importeerde Nederland voor 3,5 miljard euro uit Zuid-Korea. De export naar het land bedroeg 6 miljard euro.