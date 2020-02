Kroegbazen en hoteliers hebben minder vertrouwen in horeca

Het vertrouwen van ondernemers in de horeca is gedaald naar het laagste niveau in zes jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven meer dan zeven op tien kroegbazen, hoteliers en restauranthouders aan belemmerd te worden door een of meerdere oorzaken.

Ruim een kwart van de horecabedrijven kampt naar eigen zeggen met personeelstekort. Eind vorig jaar had de horeca 20.500 openstaande vacatures. Andere veelgenoemde belemmeringen zijn onvoldoende vraag (14 procent) en ongunstige weersomstandigheden (14 procent).

De omzet in de horeca is afgelopen kwartaal wederom toegenomen, met 1,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Al bijna zeven jaar op rij neemt de omzet van de horeca ieder kwartaal toe. Van de eet- en drinkgelegenheden deden fastfoodrestaurants, waaronder cafetaria’s, lunchrooms, snackbars en eetkramen, het het best. Zij voerden hun verkopen het sterkst op.

Voor heel 2019 kwam de omzetgroei van de horeca uit op 3,8 procent. Dat kwam deels door hogere prijzen. Er werden ongeveer 1,5 procent meer consumpties en hotelovernachtingen aan de man gebracht.