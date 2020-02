Nestlé Nederland neemt maatregelen wegens coronavirus

Nestlé Nederland kondigt maatregelen aan om zijn personeel te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Zo stelt de voedingsmiddelenproducent zakelijke tripjes uit, of laat bijeenkomsten via andere communicatiemiddelen plaatsvinden. Medewerkers die in gebieden zijn geweest waar het virus reeds is geconstateerd, werken minimaal twee weken vanuit huis.

Voor het eerst gaat het om een aanzienlijk aantal gevallen in het Midden-Oosten en in Europa, waaronder een eerste geval in Nederland, zo benadrukt Nestlé. Vandaar dat de onderneming de risico’s rond het virus met gericht beleid tot een minimum wil beperken.

Nestlé is bekend van merken als Maggi, KitKat, Nescafé en Felix-kattenvoer. Voor de Nederlandse tak werken ruim 1100 mensen. Het concern heeft wereldwijd ruim 328.000 medewerkers in dienst, en is naar eigen zeggen ’s werelds grootste voedingsmiddelenproducent.