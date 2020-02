Virusvrees blijft drukken op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke verliezen geopend. De zorgen over de mondiale verspreiding, die de belangrijkste graadmeters deze week al fors lager zetten, houden nog altijd aan. Wereldwijd stevenen beurzen af op hun ergste handelsweek sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

De Dow-Jonesindex stond vlak na de openingsbel 2 procent lager op 25.279 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 2,4 procent tot 2908 punten en techbeurs Nasdaq speelde 2,2 procent kwijt op 8386 punten.

Op de financiële markten wordt gekeken naar een mogelijke ingreep door de Federal Reserve. Die kan volgende maand besluiten de rente te verlagen. De vraag die overeind blijft is of en hoe dit de impact van de uitbraak van het virus zou kunnen verzachten.

Qua bedrijven zitten onder andere luchtvaartbedrijven, reisorganisaties en andere ondernemingen in de toerismebranche in de hoek waar de klappen vallen. De Amerikaanse reisbranche meldde dat de ticketverkoop ruim 9 procent onder het niveau van een jaar eerder ligt. Luchtvaartbedrijven verloren in doorsnee al tot een vijfde aan waarde.

Aan die verliesbeurt is nog geen einde gekomen. American Airlines, ’s werelds grootste luchtvaartconcern, daalde bijna 4 procent. Concurrenten Delta Airlines en Southwest Airlines werden respectievelijk 4 procent en 3,3 procent lager gezet. Online boekingsbedrijven Booking Holdings en Expedia verloren tot 2,2 procent.