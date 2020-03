AEX veert op na klap door coronavirus

De Amsterdamse aandelenbeurs begon maandag met winst aan de nieuwe maand. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de zware koersverliezen afgelopen week. De hoop op steunmaatregelen van de wereldwijde centrale banken om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten gaf beleggers weer wat moed.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,4 procent hoger op 552,36 punten. De hoofdindex beleefde vorige week de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008 en raakte bijna 13 procent kwijt. De MidKap klom 2,9 procent tot 866,98 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,9 procent.

De beurs in Milaan won 0,3 procent. Italië kondigde aan 3,6 miljard euro uit te trekken voor extra maatregelen ter ondersteuning van de economie wegens de gevolgen van het coronavirus. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. In Japan en de Verenigde Staten lieten de centrale banken weten klaar te staan om in te grijpen op de financiële markten.

Bijna alle 25 AEX-fondsen gingen vooruit. Biotechnologiebedrijf Galapagos prijkte bovenaan met een winst van 6,5 procent. Staalreus ArcelorMittal won 3 procent, geholpen door een adviesverhoging. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 7,2 procent. Beursintermediair Flow Traders, die vorige week juist profiteerde van de paniek op de beurzen, stond onderaan met een min van 1,9 procent. Ajax zakte 1,7 procent bij de kleinere bedrijven na het verlies van de koploper in de eredivisie tegen AZ.

De zwaargetroffen luchtvaartsector bleef in de schijnwerpers staan. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (plus 0,6 procent) liet weten het aantal vluchten aanzienlijk in te perken wegens het coronavirus. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 1,8 procent) overweegt volgens persbureau Bloomberg om mogelijk langer niet op China te vliegen vanwege de virusuitbraak.

De euro was 1,1086 dollar waard tegen 1,0994 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na de zware koersdaling vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent duurder op 46,36 dollar. Brentolie kostte 3,9 procent meer op 51,59 dollar per vat.