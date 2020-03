Inspectie België neemt 103 buitenlandse trucks in beslag

De Belgische arbeidsinspectie heeft de afgelopen twee weekenden in Zeebrugge en Pittem in totaal 103 buitenlandse vrachtwagens in beslag genomen. Tijdens een grootschalige actie tegen sociale uitbuiting op bedrijventerreinen in West-Vlaanderen werden zondag 87 Poolse en Roemeense chauffeurs verhoord en 89 trucks geconfisqueerd. De zondag ervoor waren in Zeebrugge al 14 vrachtwagens van een onderneming uit Litouwen in beslag genomen.

Volgens het Arbeidsauditoraat Gent zijn de betrokken ondernemingen systematisch actief in België en omzeilen zij via allerlei constructies de sociale verplichtingen in het land. Daardoor concurreren ze op oneerlijke wijze met bedrijven die zich wel aan de regels houden. Er zijn documenten in beslag genomen en er is een onderzoek ingesteld.