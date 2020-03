Coronavirus raakt ook handel in diamanten

Het nieuwe coronavirus heeft ook een negatieve impact op de diamantsector. Door de aanhoudende onzekerheden over de economische impact zijn handelaren en kopers voorzichtiger geworden. Dat zorgt voor verdere prijsdalingen, na een ook al slecht 2019, meldt marktonderzoeker Rapaport.

Door het virus is de afzet in China, waar het openbare leven op veel plekken nagenoeg stil kwam te liggen, sterk gedaald. Dat zorgt er ook voor dat fabrikanten en dealers geconfronteerd worden met ernstige liquiditeitsproblemen. Ook werden meerdere vakbeurzen in onder meer Hongkong en Zwitserland vanwege het virus afgelast.

De gemiddelde prijs voor een topkwaliteit diamant van één karaat (0,2 gram) daalde in februari op maandbasis met 1,6 procent, aldus Rapaport op basis van de zogeheten RapNet Index. Bij ‘high-end’ diamanten van minstens 3 karaat (RAPI 3) gaat het om een prijsdaling van 3,2 procent.

De sector had het al zwaar. Onder meer handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de aanhoudende onrusten in Hongkong deden de verkopen van de stenen geen goed. Op jaarbasis gaat het per 1 maart om prijsdalingen van respectievelijk 9,2 procent (RAPI 1) en 22,3 procent (RAPI 3).

Dat betekent overigens niet per definitie dat alle stenen in waarde zijn gedaald. Bij de waardebepaling van diamanten zijn namelijk vele factoren van belang zoals kleur, gewicht en de kwaliteit van het slijpwerk.