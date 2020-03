CPB iets positiever over groei, maar waakt voor corona-effect

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de economische groei dit jaar iets harder groeit dan aanvankelijk gedacht, maar de effecten van het nieuwe coronavirus zijn onzeker. Als die virusuitbraak niet snel onder controle is, valt die groei mogelijk ruim de helft lager uit.

Het CPB gaat er nu nog vanuit dat de virusuitbraak snel onder controle komt. In dat scenario zou de economische groei dit jaar op 1,4 procent uitkomen, tegenover de 1,3 procent groei die de overheidsinstantie in december raamde. Voor 2021 wordt een groei van 1,6 procent verwacht.

Onderzoekers van het CPB hanteerden ook een andere scenario voor het coronavirus, waarbij de epidemie wereldwijd pas in het derde kwartaal dit jaar uitdooft. Doordat de export, investeringen en consumptie in dat geval zouden afnemen, zou de stijging van het Nederlandse bruto binnenlands product 0,8 procentpunt lager uitvallen.

Dat de raming voor de economische groei in 2020 opwaarts is bijgesteld, komt onder meer doordat het CPB positiever is geworden over de wereldhandel. Toch blijven er risico’s op dit vlak. Zo is een chaotische brexit afgewend, maar blijft het onzeker of het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor het einde van dit jaar een handelsakkoord sluiten. Ook de Amerikaanse handelspolitiek blijft onvoorspelbaar, aldus het CPB

Het CPB is, bij een beperkt effect van het coronavirus, ook positiever geworden over de werkloosheid. Waar het economisch adviesbureau eerder voorspelde dat de werkloosheid dit jaar licht zou stijgen, wordt nu een lichte daling verwacht. Mede door de krappe arbeidsmarkt stijgen ook de cao-lonen in de private sector iets harder dan eerder geraamd.

De koopkracht stijgt dit jaar met 2,1 procent dankzij lastenverlichtingen. Volgens het CPB houdt Nederland dit jaar een begrotingsoverschot, maar dit daalt wel naar 1,1 procent tegenover 1,7 procent in 2019. Volgend jaar bedraagt het overschot naar verwachting 0,1 procent.