Renteverlaging Australië om impact coronavirus

De Australische centrale bank heeft de rente verlaagd om zo de negatieve economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten. Daarmee neemt de Reserve Bank of Australia (RBA) het voortouw onder centrale banken in de wereld met monetaire actie tegen de schadelijke effecten van het virus op de economie.

Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omlaag naar 0,50 procent, het laagste niveau ooit. De RBA gaf aan klaar te staan met meer rentestappen. In een verklaring zei centralebankgouverneur Philip Lowe dat het coronavirus een aanzienlijke impact heeft op de Australische economie en dat nog moeilijk is in te schatten wat de gevolgen op de langere termijn zullen zijn.

Andere centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan hebben al aangegeven klaar te staan met maatregelen om de effecten van het coronavirus op de economie te temperen.