Twitter adviseert werknemers met klem thuis te werken om corona

Het Amerikaanse techbedrijf Twitter moedigt duizenden werknemers wereldwijd aan aan om vanuit huis te werken vanwege zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat meldde de onderneming in een blog.

Werknemers van het socialemediabedrijf in Hongkong, Japan en Zuid-Korea zijn verplicht vanuit huis te werken. Andere kantoren blijven wel geopend voor mensen die ervoor kiezen om toch op het werk te verschijnen. Eerder had het bedrijf alle niet noodzakelijke reizen voor werknemers al opgeschort.

Twitter-baas Jack Dorsey is een groot voorstander van werken op afstand. Hij had al het plan aangekondigd om in 2020 zes maanden vanuit Afrika te werken.