Chinese autoverkopen ingestort in februari

De verkoop van personenauto’s in China is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus ingestort. In februari werden er in China 80 procent minder auto’s verkocht in vergelijking met de maand januari. Dat is de grootste daling op maandbasis van de autoverkopen in China ooit.

De voorlopige cijfers zijn woensdag door de Chinese Passenger Car Association (PCA) naar buiten gebracht. Volgens de PCA veerden de verkopen in de laatste week van februari een beetje op.

De vooruitzichten voor de Chinese automarkt blijven slecht voor producenten en dealers. Autoverkopers namen 86 procent ten opzichte van januari minder auto’s af van groothandelaars, en verwacht wordt dat dit jaar slechts een vijfde wordt verkocht van het aantal van 2019.