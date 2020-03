‘ECB wil update van banken over coronamaatregelen’

De Europese Centrale Bank (ECB) wil van grote banken weten welke maatregelen zij nemen om de negatieve effecten van de uitbraak en de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Ook wil de Europese toezichthouder dat banken hun bedrijfscontinuïteitsplannen herzien. Dat staat in een brief waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen.

In het schrijven vraagt de ECB de banken om adequate maatregelen te nemen om verspreiding van het virus op de werkplekken te voorkomen. Ook moeten de banken nadenken over plannen om personeel op grote schaal vanuit huis te laten werken als dat nodig blijkt te zijn.