Bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede heeft een massaontslag aangekondigd. De komende twee jaar verdwijnen er ongeveer 750 banen, meldt het bedrijf in een persverklaring. Vakbonden reageren geschokt. Volgens de bonden krimpt het personeelsbestand in de fabriek door de ingreep van 1200 naar minder dan de helft.