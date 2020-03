‘Meeste Nederlandse industriebedrijven niet klaar voor toekomst’

Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is niet klaar voor de toekomst. Dat stellen economen van de Rabobank. Volgens hen zijn bijna vier op de vijf ondernemingen bijvoorbeeld onvoldoende voorbereid op nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en Big Data. Ook handelsbelemmeringen en verduurzaming zouden meer aandacht vereisen.

Voor de studie is een enquête afgenomen onder 464 Nederlandse industriebedrijven, waaronder 262 bedrijven uit de maakindustrie. De omgeving waarin zij opereren staat niet stil, benadrukt Sjoerd Hardeman. Hij is een van de auteurs van de studie. Op dit moment hebben industriebedrijven, net als bedrijven in andere sectoren, onder meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt.

De omzet zit over het algemeen wel in de lift, maar de meeste bedrijven schieten te kort wat betreft hun voorbereidingen op toekomstige uitdagingen. Volgens de deskundige bij de bank zullen de meeste ondernemingen nog eens goed naar hun managementpraktijken en investeringen moeten kijken. “Hoe groter het aandeel van de investeringen dat uitgaat naar onderzoek en ontwikkeling, hoe groter de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.”