Oliekartel OPEC verlaagt olieproductie

De landen van oliekartel OPEC zijn overeengekomen de olieproductie met 1,5 miljoen vaten per dag terug te brengen. Dat zei de Iraanse olieminister Bijan Namdar Zanganeh van het kartel. De olielanden willen hiermee de olieprijzen stutten, die door de uitbraak van het nieuwe coronavirus flink zijn ingezakt. Zanganeh beloofde dat olieproducerende landen die met OPEC samenwerken, zoals Rusland, een derde van de productiebeperking voor hun rekening nemen.

Vrijdag moet blijken of Rusland zich daaraan zal houden. De Russische energieminister Alexander Novak zou het dit keer niet eens zijn met de OPEC en wilde daarom donderdag niet bij de gesprekken aanwezig zijn. Rusland is overigens wel bereid om minder olie op te pompen om zo de daling van de prijzen die wordt veroorzaakt door de virusuitbraak tegen te gaan. Dat heeft althans president Vladimir Poetin afgelopen weekend gezegd. Poetin benadrukte wel dat Rusland geen probleem heeft met de huidige prijzen.

De olieprijzen lieten vorige week nog de grootste daling zien sinds de financiƫle crisis. De uitbraak en de verspreiding van het virus zitten de olievraag duidelijk in de weg. Mogelijk is er dit jaar geen sprake van een groeiende vraag, wat in de laatste veertig jaar slechts vier keer is voorgekomen. Ook als de vraag in de tweede helft van dit jaar aantrekt, zal dat volgens kenners waarschijnlijk onvoldoende zijn voor groei.