‘Over- en bijsluiters stuwen hypotheekomzet naar record’

De hypotheekmarkt heeft zijn beste jaar in tijden achter de rug. Volgens consultancybureau IG&H stuwden de vele over- en bijsluiters de omzet in de markt vorig jaar naar recordhoogte.

Alles bij elkaar ging er 128 miljard euro om in de Nederlandse hypotheekmarkt, tegen 106 miljard euro een jaar eerder. Sinds het begin van de metingen in 2006 is de omzet niet zo hoog geweest. Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met dik 13 procent toegenomen tot 392.000 stuks. Bij de over- en bijsluiters was sprake van bijna 36 procent groei in het aantal hypotheken. De gemiddelde hypotheeksom liep over de gehele linie met 6,5 procent op tot 326.000 euro.

Doorstromers blijven de grootste groep hypotheekafsluiters met een marktaandeel van zo’n 46 procent. De over- en bijsluiters komen echter steeds dichterbij met een marktaandeel van bijna 36 procent.

Overigens slaagt niet iedereen erin om meer hypotheken af te sluiten. Starters zijn de enige groep waarbij het aantal hypotheken daalde. Dit tekent volgens IG&H de moeilijke positie waar deze groep zich in bevindt. De hypotheekmarkt is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar de huizenprijzen al lang sterk oplopen maar het huizenaanbod te wensen overlaat.