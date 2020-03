Consumentenbond stelt Volkswagen ultimatum om sjoemeldiesels

De Consumentenbond heeft Volkswagen een ultimatum gesteld om Nederlandse gedupeerden te compenseren om hun dieselauto’s waarin sjoemelsoftware zat. De Duitse autofabrikant krijgt van de bond twee weken om over een “eerlijke compensatieregeling” in gesprek te gaan. De Consumentenbond trekt samen op met Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES), een andere organisatie die een schadevergoeding voor gedupeerden nastreeft.

Het is hoog tijd dat Volkswagen in Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt, vindt de consumentenorganisatie. In Duitsland kwam de autoproducent al een schadevergoeding van 830 miljoen euro overeen voor automobilisten. In de Verenigde Staten betaalde Volkswagen 14,7 miljard dollar aan de getroffen bestuurders. “In Nederland en andere Europese landen hebben de gedupeerden nog geen cent gezien”, aldus directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De Duitse automaker kreeg al eerder een boete van 450.000 euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanwege het dieselschandaal. Dat geld was niet bedoeld om de gedupeerden tegemoet te komen.

Volkswagen plaatste verboden software in zijn auto’s en manipuleerde daarmee de uitstoot in testsituaties. Daardoor leken de auto’s minder schadelijk voor het milieu dan ze in werkelijkheid waren. Sinds de fraude in 2015 werd ontdekt, is de autobouwer verwikkeld in tal van rechtszaken.