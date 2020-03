‘Coronavirus raakt Nederlandse transport, industrie en horeca’

Het nieuwe coronavirus zit in Nederland vooral de transportsector, de industrie en horeca dwars. In de zakelijke dienstverlening en de bouw zijn daarentegen nauwelijks effecten merkbaar. Ook boeren maken zich maar beperkt zorgen, omdat de vraag naar agrarische producten aardig op peil blijft, constateren economen van ING. “Mensen blijven immers altijd eten en drinken.”

Het is volgens de bank nog te vroeg om nu al een cijfermatige analyse te geven van de economische impact van de virusuitbraak. Maar dat verschillende sectoren worden geraakt is wel duidelijk, zeker nu het virus ook in Nederland rondwaart. Om te beginnen is het in de zorg nu stukken drukker dan normaal.

Er is sinds eind januari daarnaast veel minder reisverkeer tussen Europa en China, veel vluchten zijn geschrapt en de visa-uitgifte is verstoord. Niet alleen de luchtvaart en transport en logistiek voelen dat, ook het toerisme vanuit China naar Nederland staat daardoor op een laag pitje. Ondertussen passen ook Nederlanders en Europeanen hun reisgedrag aan. Doordat de situatie van dag tot dag verandert, is de kans op annuleringen groter en zijn er mensen die hun beslissing over hun vakantie even uitstellen. Dat laatste kwam ook in een eerder rapport van ABN AMRO al aan bod. Verder worden veel evenementen en congressen afgelast.

Ook in de groothandel gaat de uitbraak volgens ING niet ongemerkt voorbij, mede door een tijdelijk tekort aan containercapaciteit. Exporteurs krijgen behalve met vraaguitval te maken met oplopende transportkosten: voor uien zijn deze inmiddels twee tot drie keer zo hoog als normaal. De bloemenexport naar China liep in januari al terug met meer dan een kwart.

De industrie heeft in de eerste plaats last van vertraging in de toelevering van grondstoffen en halffabricaten die de productie verstoren. Ook is er vanuit landen als China en Zuid-Korea nu minder vraag naar Nederlandse producten, zoals chips voor de auto-industrie. Volgens ING heeft de chemische industrie mogelijk het minste hinder. Naar bepaalde producten is extra vraag omdat de productie in China is uitgevallen.

In de winkelstraat spelen verschillende effecten door elkaar. Zo zijn de voorraden van sommige artikelen uit Aziƫ nu schaarser. Een flinke deuk in het consumentenvertrouwen zou kunnen leiden tot minder winkelbezoekers en uitstel of afstel van grote aankopen. Daarentegen kan de vrees voor tekorten aan bijvoorbeeld levensmiddelen leiden tot hamstergedrag. Ook kan de verwachting dat prijzen gaan stijgen ervoor zorgen dat consumenten bepaalde aankopen naar voren halen. Dit kan later weer leiden tot een omzetdaling, aldus ING.