KLM voorziet minder vluchten naar Italië

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat minder vaak vliegen naar Italië vanwege het nieuwe coronavirus. Volgens de maatschappij is de reductie door een tanende vraag naar tickets onvermijdelijk.

KLM is wekelijks goed voor 152 vluchten naar Italië, waaronder meerdere vluchten naar Milaan in risicogebied Noord-Italië. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten naar het Zuid-Europese land vanwege het virus worden geannuleerd, maar ingrijpen is volgens de leiding van KLM onvermijdelijk. Eerder was al bekend dat zustermaatschappij Transavia vanwege het virus minder op Italië vliegt.

Passagiers van wie vluchten worden geannuleerd, kunnen die gratis omboeken. Ook hebben ze de mogelijkheid het geld voor hun ticket teruggestort te krijgen.

Moederbedrijf Air France-KLM maakte eerder bekend dat de problemen rond het nieuwe coronavirus een hap van 150 miljoen tot 200 miljoen euro uit de operationele winst van het eerste kwartaal nemen. Die klap komt voor een groot deel doordat het concern een tijdlang niet naar China vliegt.