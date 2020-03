Opnieuw dieprode beurzen door coronavirus

De Europese beurzen stonden vrijdag opnieuw diep in het rood. De zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus bleven de financiële markten zwaar onder druk zetten. De Aziatische beurzen lieten eerder op de dag al flinke koersverliezen zien en ook Wall Street dreigt bij de opening verder weg te zakken na de stevige minnen een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 3,9 procent lager op 530,75 punten. De hoofdindex stevent daarmee af op een nieuwe verliesweek na de val van bijna 13 procent in de laatste week van februari. De MidKap raakte 4,3 procent kwijt tot 803,35 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,1 procent in. De beurs in Milaan zakte 3,8 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven verloren terrein. Grootste daler was techinvesteerder Prosus met een min van 5,6 procent. DSM daalde 3,6 procent. De activistische belegger Oceanwood Capital Management wil dat het speciaalchemieconcern zijn divisie voor materialen afsplitst en de opbrengst uitkeert aan aandeelhouders.

Fietsenfabrikant Accell verloor 7,1 procent bij de kleinere bedrijven na zwakke jaarcijfers. Stern daalde 3,9 procent. Het autobedrijf verwacht in het tweede kwartaal meer duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de fusie met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive.

Lufthansa zakte bijna 5 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij schrapt zo’n 7000 vluchten vanwege de virusuitbraak. In Amsterdam daalde Air France-KLM 4,3 procent. In Parijs verloor Airbus 6 procent. De virusuitbraak lijkt ook fabrikanten van vliegtuigen te raken. De Europese vliegtuigbouwer haalde in de maand februari geen enkele nieuwe order binnen voor zijn vliegtuigen.

De virusuitbraak drukt ook op de verkoop van brillen in met name China. De Frans-Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica, de koper van GrandVision, houdt daarom rekening met tegenvallende opbrengsten. Het aandeel daalde 3,1 procent in Parijs.

De euro was 1,1321 dollar waard, tegen 1,1198 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent goedkoper op 44,12 dollar. Brentolie kostte 4 procent minder op 47,98 dollar per vat.