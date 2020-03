UN Women Nederland & Women in ETF luidde de beursgong

In aanwezigheid van mannen en vrouwen uit de financiële sector luidde UN Women Nederland vanochtend samen met Women in ETF de beursgong in het kader van Internationale Vrouwendag, net als in meer dan 80 andere landen.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale Vrouwendag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.

UN Women is een organisatie van de Verenigde Naties, waardoor UN Women een unieke toegang heeft tot regeringen en beleidsmakers. UN Women legt druk op regeringen om hun wetgeving en beleid te verbeteren en strijd voor gendergelijkheid.

Meer dan 1,4 miljoen mannen en jongens hebben zich aangesloten bij de strijd voor gendergelijkheid, sinds de lancering van de HeForShe campagne door Emma Watson. Uit solidariteit met vrouwen, maar ook omdat mannen net zo goed worden belemmerd door seksestereotypen en ongelijkheid. UN Women betrekt nadrukkelijk ook mannen, omdat het veranderen van de verhouding tussen mannen en vrouwen inspanning van beide kanten vergt.

Ook in Nederland wordt aandacht gevraagd voor de rol van mannen en jongens bij emancipatie, en om mensen door middel van kunst en cultuur op een andere manier naar genderrollen te laten kijken. Door haar wereldwijde bereik kan UN Women vrouwen en vrouwenorganisaties samenbrengen en ook in Nederland wordt daar hard aan gewerkt. Vanochtend is de beurs daar getuige van.