Wagenpark groeit sterker dan aantal potentiële bestuurders

Het aantal personenauto’s in Nederland groeit sneller dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland begin dit jaar 8,7 miljoen geregistreerde voertuigen. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 1,7 procent.

Vorig jaar kregen particulieren er 102.000 nieuwe auto’s bij, aldus het statistiekbureau. Per duizend inwoners van 18 jaar of ouder zijn er momenteel 543 auto’s geregistreerd. Dat was begin 2015 nog 528 auto’s per duizend volwassen Nederlanders.

De meeste auto’s staan op naam van particulieren. Hier was vorig jaar sprake van een stijging met 1,4 procent, wat neerkomt op 102.000 extra auto’s. Vooral in de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar is het autobezit relatief hoog. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar bezitten het minst vaak een eigen auto.

Bedrijven waren begin dit jaar voor het eerst goed voor meer dan 1 miljoen auto’s. Zij voegden in 2019 circa 45.000 voertuigen toe aan hun totaal. Vergeleken met vijf jaar geleden rijden er 7,5 procent meer auto’s van particulieren op de weg. De stijging van het aantal auto’s die op naam van een bedrijf staan, steeg in die periode met bijna een vijfde.