Angst voor coronavirus blijft beurshandel beheersen

De wereldwijde beurzen worden ook komende handelsweek gedomineerd door de zorgen over het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingen en slachtoffers door de ziekte neemt steeds verder toe, met drastische maatregelen in Italië om de uitbraak in te dammen. Daarnaast is er ook veel onrust op de oliemarkt na een zeer scherpe daling van de olieprijzen door het stuklopen van een deal rond een productieverlaging tussen oliekartel OPEC en Rusland. Saudi-Arabië zou nu een prijzenslag willen ontketenen op de oliemarkt.

De Italiaanse overheid neemt grootschalige quarantainemaatregelen voor veertien provincies in het noorden van het land tegen de virusuitbraak. Ongeveer 16 miljoen mensen worden flink beperkt in hun bewegingsvrijheid door de nieuwe maatregelen. Het aantal besmettingen door de ziekte is wereldwijd inmiddels opgelopen tot ruim 107.000 met meer dan 3600 doden.

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag een rentebesluit. Er wordt met spanning afgewacht of de ECB met steunmaatregelen komt om de negatieve impact van het virus te verzachten. De Federal Reserve kwam vorige week met een onverwachte renteverlaging vanwege de schadelijke gevolgen van de uitbraak voor de Amerikaanse economie.

Een vat Amerikaanse olie kelderde vrijdag bijna ruim 8 procent tot 42,07 dollar en Brent werd 7,8 procent goedkoper op 46,09 dollar. Daarmee gingen de prijzen naar de laagste niveaus in meer dan drie jaar. Rusland weigerde mee te doen met de plannen van de OPEC om verder te snijden in de productie. Saudi-Arabië zou nu van plan zijn om de olieproductie fors te verhogen terwijl de prijzen van zijn olie sterk worden verlaagd. Riyad zou zo marktaandeel willen beschermen en andere olielanden willen dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Beleggers in Amsterdam krijgen verder resultaten te verwerken van onder meer speciaalchemieconcern Corbion, fitnessketen Basic-Fit, veevoerproducent ForFarmers en funderingsspecialist Sif. Air France-KLM komt met vervoerscijfers over februari. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern waarschuwde al dat de winst flink geraakt zal worden door het virus.

Op macro-economisch gebied zijn er gegevens over bijvoorbeeld de Europese economische groei en industrie, terwijl uit de Verenigde Staten data komt over onder meer inflatie en het consumentenvertrouwen. Vanwege het ingaan van de zomertijd in de VS is het tijdsverschil tussen Nederland en New York vijf uur. Als in Europa over drie weken ook de klok een uur vooruitgaat, is het verschil weer terug op zes uur.

De AEX-index in Amsterdam zakte vrijdag 3,9 procent tot 531,29 punten. De MidKap raakte 3,7 procent kwijt tot 808,07 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,1 procent in. Op Wall Street waren minnen tot 1,9 procent te zien.