Bedrijven verwachten 1,2 miljard aan contracten bij staatsbezoek

Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht deze week voor 1,2 miljard euro aan overeenkomsten te sluiten tijdens de handelsmissie aan Indonesië. De missie loopt parallel aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander dat dinsdag begint. Het bedrag werd maandagavond genoemd in Jakarta, tijdens de kick-off voor de ruim honderd deelnemende bedrijven.

“De verwachtingen zijn hoog gespannen”, onderstreepte minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel, die de omvangrijke economische missie leidt. “We kunnen Indonesië veel kennis en kunde aanbieden, op tal van terreinen en we kijken daarbij naar duurzaamheid. We mengen hulp en handel. Daar zit het verdienmodel”, hield de minister de uit Nederland overgekomen ondernemers voor. Zelf wilde ze overigens nog geen bedrag noemen.

Duurzaamheid speelt onder meer bij de productie van palmolie, een heet hangijzer in de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen EU en Indonesië. Daar kreeg de bewindsvrouw ook meteen vragen over van Indonesische media. De wijze van productie is niet in overeenstemming met de duurzaamheidswensen van de EU, maar Nederland – als grootste importeur van Indonesische palmolie – probeert te bemiddelen.

“We moeten niet alleen zeggen dat het slecht is, maar zoeken naar een oplossing waardoor zowel de klimaatdoelen worden gehaald als de Indonesische boeren toch kunnen produceren. We hebben vorig jaar een overeenkomst gesloten met Indonesië, dat kan als voorbeeld dienen en helpen bij de transformatie naar een andere productie”, zei minister Kaag tegen het ANP. Aan het handelsverdrag zag ze “veel goede kanten” maar ze verwachtte niet dat het binnen afzienbare tijd kon worden gesloten. “Het is er niet van vandaag op morgen.”

Kaag blijft tot woensdagavond in Indonesië. Ze moet later in de week deelnemen aan de Europese handelsraad. “Er speelt zoveel op dit moment. Daar moet ik onze stem laten horen.”