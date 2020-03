Beyond Meat laat burgers testen bij Nederlandse IKEA

Producent van vleesvervangers Beyond Meat test een nieuwe burger bij woonmeubelgigant IKEA. Daarmee kondigt de onderneming wederom een samenwerking aan met een grote winkelketen.

In de IKEA’s in Amsterdam en Amersfoort kunnen consumenten acht weken lang de ‘meatier’ Beyond Burger uitproberen. Deze is gemaakt van plantaardige ingrediĆ«nten en bevat geen soja of gluten. De nieuwste versie van die burger lijkt volgens het Amerikaanse bedrijf nog meer op echt vlees.

Sinds afgelopen jaar liggen er producten van het bedrijf in verschillende Europese supermarktketens, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Delhaize, Casino, Tesco en Coop. Beyond Meat-producten zijn ook verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse restaurants zoals Thrill Grill, Canibale Royale en de Vegan Junk Food Bar.

Over de grens tonen meerdere ketens de laatste tijd interesse in diervriendelijke producten van Beyond Meat. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan burgers te testen bij McDonald’s in Canada. Ook werden er deals gesloten over het maken van plantaardige kip voor KFC en vegan gehaktballetjes voor broodjesketen Subway. Op de markt zijn meerdere makers van vleesvervangers actief. Concurrent Impossible Foods sloot al een deal met Burger King voor een vegan Whopper.