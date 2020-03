Brussel bekijkt alle opties om economie te steunen

De Europese Commissie bekijkt “alle mogelijke opties” die ertoe kunnen bijdragen de impact van het coronavirus op de economie te beperken. Voorzitter Ursula von der Leyen zei dat maandag. Bij het bepalen of overheidsingrijpen neerkomt op staatssteun wordt alle mogelijke flexibiliteit betracht, kondigde zij aan.

De verspreiding heeft een “enorme invloed” op mensen en de economie, zei ze over de situatie in onder meer ItaliĆ«. “In deze moeilijke tijden vragen mensen op vele terreinen om meer Europa”, aldus Von der Leyen. “Maar zonder nieuwe begroting lukt dat niet”, zo verwees zij naar de mislukte onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027. Zij riep de lidstaten op daar “urgent” een akkoord over te sluiten. “Het is al heel laat.”