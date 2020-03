Rabobank voorziet krimp Nederlandse economie bij coronapandemie

Rabobank houdt rekening met een jaar van economische krimp als het nieuwe coronavirus in Nederland uitmondt in een pandemie. Volgens Rabo-econoom Nic Vrieselaar slinkt de omvang van de Nederlandse economie in heel 2020 in dat geval waarschijnlijk met 0,2 procent. Het zou het eerste jaar van economische krimp zijn sinds 2013.

Omdat de economische schade van de virusuitbraak nog erg lastig is in te schatten, heeft Rabobank meerdere scenario’s op een rij gezet. Het pandemie-scenario is volgens de bank het meest extreme geval. Dan zou er in Nederland sprake moeten zijn van een substantiële uitbraak zoals in Noord-Italië, met ingrijpende quarantainemaatregelen en veel stilgevallen fabrieken. “Zover is het hier nog niet.”

Als de virusuitbraak snel weer eindigt, blijft de impact waarschijnlijk beperkt. Dan zou sprake zijn van circa 0,7 procent groei. Nederland loopt als open economie averij op, aangezien de wereldhandel door alle ontwikkelingen flink wegzakt. Onder meer de bevoorrading van Nederlandse bedrijven staat hierdoor onder druk. Overigens is de recente prijsval op de oliemarkten nog niet meegenomen in de analyse. De olieprijzen zijn maandag met meer dan een vijfde gedaald, nadat Saudi-Arabië besloot de vraagprijs voor zijn olie te verlagen.

Zonder de effecten van het coronavirus gaan de economen bij Rabobank uit van 1,4 procent groei. “Onze inschatting voor 2020 was al gematigder door internationale spanningen en de Nederlandse stikstofimpasse”, benadrukt Vrieselaar. Dat laatste scenario komt in grote lijnen overeen met de economische raming waarmee het Centraal Planbureau (CPB) vorige week naar buiten kwam. Het CPB ging er daarbij van uit dat de virusuitbraak snel onder controle is.

Het kan even duren voor Nederland de gevolgen van de corona-uitbraak economisch gezien weer helemaal te boven is, mede als gevolg van de brexit. “Voor 2021 is er naar ons idee niet veel ruimte om de achterstallige groei in te halen, omdat we verwachten dat de handelsrelatie met de Britten zal verslechteren”, zo luidt de inschatting bij Rabobank. De economen van de bank gaan er voorlopig van uit dat de economie volgend jaar jaar met zo’n 0,9 procent zal groeien. Waarschijnlijk zijn Nederlandse huishoudens, bedrijven en de overheid gemiddeld beter in staat om schokken op te vangen dan die in veel andere landen, denken ze.