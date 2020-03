Traagste omzetgroei groothandels sinds 2016

De omzet van bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de laagste omzetgroei in één kwartaal sinds het begin van 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Handelaren in landbouwproducten, zoals granen, planten en bloemen, zagen hun opbrengsten in het vierde kwartaal met bijna 6 procent dalen. Andere branches in de groothandel boekten wel meer omzet dan een jaar eerder. Het hardst groeiden groothandelaren in olie en steenkool, aldus het CBS.

Het aantal faillissementen lag in de laatste drie maanden van vorig jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. Waar in het derde kwartaal nog 87 bedrijven in de sector bankroet gingen, waren dat er een kwartaal later 104.

Over heel 2019 steeg de omzet in de groothandel met 2 procent. Een jaar eerder stegen de opbrengsten nog met 4 procent.