‘Italië-reizen ingewikkeld of onmogelijk om door te laten gaan’

Het aangepaste reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) voor Italië betekent dat het voor reisorganisaties en touroperators een stuk lastiger wordt om afspraken met klanten nog na te komen, zegt brancheorganisatie ANVR. BuZa paste dinsdag het reisadvies voor heel Italië aan. Reizigers naar streken buiten de afgesloten gebieden (rood) werden daarvoor nog op de risico’s werden gewezen (geel). Nu worden alle niet noodzakelijke reizen naar heel Italië afgeraden (oranje).

“Als een operator de reis niet kan uitvoeren, zoals het geval is bij de rode gebieden, annuleert de operator de reis en wordt de reissom teruggestort naar de klanten”, aldus een woordvoerder. “Bij de oranje gebieden is het ingewikkeld en soms ook onmogelijk om een reis te laten doorgaan. Daar zal het van geval tot geval bekeken moeten worden. Soms zal een reisorganisatie dan kunnen aanbieden om een reis om te boeken naar een andere bestemming of datum.” Mensen die een reis geboekt hebben naar een ‘oranje’ gebied en daarover vragen hebben, krijgen het advies om contact op te nemen met hun touroperator.

De ANVR heeft de handen vol aan de ontwikkelingen rond het coronavirus, vertelt de woordvoerder. “We handelen nu haast van uur tot uur en houden de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken scherp in de gaten. Ook reisorganisaties kijken nu constant naar wat aangepaste adviezen voor hen betekenen.”

Reisorganisatie Sunweb zegt desgevraagd dat het laatste dagen “enkele honderden” wintersportreizen heeft omgeboekt naar bestemmingen in Frankrijk en Oostenrijk. “Het aangepaste reisadvies voor Italië van vandaag betekent dat we daar ook de komende dagen druk mee bezig blijven”, aldus een zegsman. “We bekijken elk geval apart.”