Makelaarsvereniging NVM annuleert Open Huizen Dag vanwege corona

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) laat de komende Open Huizen Dag niet doorgaan. Deze stond gepland op 28 maart maar de NVM vindt het vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet verantwoord om deze te laten plaatsvinden.

Bij de Open Huizen Dag kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in duizenden te koop staande huizen in het land. Verkopers geven daarbij de rondleidingen. Er komen doorgaans tienduizenden bezoekers op af.

“Met de huidige krapte op de woningmarkt is de verwachting dat de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart weer veel mensen een woning zouden willen bekijken. De NVM heeft besloten om geen risico te nemen”, staat in een verklaring.

De volgende Open Huizen Dag staat gepland op 3 oktober. Bij de laatste Open Huizen Dag in oktober vorig jaar, deden 12.000 woningen mee. Dat was zo’n 13 procent van de te koop staande huizen in Nederland.