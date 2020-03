Opnieuw zeer zware koersdalingen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag opnieuw keihard onderuit, na de zeer zware koersverliezen een dag eerder. Net als in Azië en Europa reageren beleggers op Wall Street geschrokken op het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen.

Kort na opening zakte de brede S&P 500 7 procent, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. Het is al de tweede keer deze week dat Wall Street zo hard onderuit gaat dat het noodmechanisme ingeschakeld wordt. Dat mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987. Als de S&P 13 procent daalt, volgt opnieuw een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.

Kort na hervatting van de handel noteerde de S&P een min van 7,4 procent op 2538 punten. De Dow-Jonesindex kelderde 8,5 procent op 21.566 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 6,8 procent tot 7413 punten.

Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines stonden tot ruim 14 procent in het rood. Zij hebben het al langer zwaar door de schadelijke impact van de ziekte op het vliegverkeer. President Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de VS vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak inmiddels bestempeld als een pandemie.

Net als in Europa kwamen belangrijke toeleveranciers aan luchtvaartindustrie zwaar onder druk te staan, zoals de bouwers van vliegtuigmotoren General Electric (GE) en United Technologies met minnen tot 12 procent. Vliegtuigfabrikant Boeing kelderde ruim 13 procent, na een min van meer dan 18 procent op woensdag. Cruisemaatschappijen als Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises kregen eveneens rake klappen met verliezen tot 26 procent.

De onrust op de oliemarkt houdt ook onverminderd aan. De olieprijzen gingen opnieuw scherp omlaag door de prijzenslag die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt en de zwakkere olievraag door het virus, bijvoorbeeld vanuit de luchtvaart. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 6 procent onderuit tot 31,06 dollar en Brentolie leverde 6,9 procent in tot 33,37 dollar. Oliefondsen in New York zoals Chevron en ExxonMobil zakten tot bijna 8 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean werden tot 13 procent lager gezet.