De pinstoring die om 13.15 werd gemeld, is verholpen. Volgens Currence, de beheerder van het pinsysteem, kan de storing gedurende vijf minuten zo’n 75 procent van alle pintransacties in Nederland hebben geraakt.

De storing is ongeveer tien minuten na de melding verholpen. De storing was volgens een woordvoerder van Currence niet bankgebonden. De oorzaak is nog onbekend.