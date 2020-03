Transavia schrapt vluchten naar Italië en Israël

Transavia schrapt alle vluchten naar Italië tussen 18 maart en 22 april vanwege de vergaande maatregelen die de Italiaanse overheid heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder al werden de vluchten naar Bologna en Verona in Noord-Italië geannuleerd tot eind maart.

Ook snijdt het bedrijf flink in zijn vluchtschema naar Israël, in verband met restricties die de Israëlische overheid heeft opgelegd aan reizigers. Vluchten die tussen 17 maart en 2 april stonden gepland voor de bestemmingen Tel Aviv en Eilat worden geannuleerd. Alle betreffende passagiers zijn geïnformeerd over deze annuleringen en krijgen de kosten van hun ticket terug.

De komende week wordt nog wel een aantal vluchten naar verschillende bestemmingen in Italië en Israël uitgevoerd, om reizigers die nog in deze landen verblijven de mogelijkheid te geven om terug te keren naar Nederland. Transavia roept de mensen die nu nog in Italië en Israël zijn en terug willen op om hun retourvlucht zelf te boeken voor de komende dagen. Dit in verband met de drukte bij het callcenter.

Een woordvoerster van Transavia kon donderdagmiddag nog geen commentaar geven op de nieuwste maatregelen van de Nederlandse overheid in verband met de virusuitbraak. Of die nog wat betekenen voor de luchtvaart is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft onder meer besloten dat evenementen waarbij meer dan honderd mensen betrokken zijn, in heel Nederland worden afgelast.