‘Vele thuiswerkers goed voor zakelijke chatdienst Slack

Chatdienst Slack, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, merkt dat er door de coronacrisis veel interesse is in zijn diensten. Volgens topman Stewart Butterfield komt dat doordat bedrijven momenteel massaal medewerkers vanuit huis laten werken. Slack kan dan een handige manier zijn om met collega’s te communiceren.

“We hebben een enorme stroom aan vragen gekregen van nieuwe gebruikers en bestaande gebruikers”, aldus Butterfield. Hij denkt dat de virusuitbraak diensten als Slack komende tijd erg populair kan maken, als miljoenen mensen wekenlang op afstand moeten werken.

Toch ontkomt ook Slack momenteel niet aan de economische malaise die is ontstaan door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De onderneming kwam donderdag volgens beleggers met een tegenvallende omzetverwachting voor het lopende kwartaal, dat bij het bedrijf duurt tot eind april. Daardoor ging het aandeel in de zogeheten nabeurshandel in New York flink onderuit.

Zelf omschreef Slack zijn financiĆ«le vooruitzichten als “voorzichtig”, aangezien het nog heel onzeker is hoe de virusuitbraak zich precies zal ontwikkelen en hoe groot de economische schade precies zal zijn. Het bedrijf groeit de laatste tijd hard. In het afgelopen kwartaal dat liep tot eind januari, steeg de omzet met 49 procent op jaarbasis tot bijna 182 miljoen dollar. Slack is een concurrent van Teams, de zakelijke chatdienst van Microsoft.