‘Zwartste coronascenario zorgt voor grote economische krimp’

De economie wordt hoe dan ook geraakt door het coronavirus, maar in welke hoedanigheid is nog ongewis. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland schetsten een viertal scenario’s om ondernemers te helpen bij een goede voorbereiding op wat zou kunnen komen. In het gunstigste geval gaan de organisaties uit van 0,7 procentpunt minder groei. Het zwartste scenario gaat uit van een grote krimp van de economie.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben als uitgangspunt dat ondernemers zo min mogelijk schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. “Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is erbij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien”, zo klinkt het.

De aard van de schade zal per sector verschillen. Zo kan er sprake zijn van vraaguitval die op termijn wordt ingehaald. Verder kunnen problemen opspelen in de aanbodkant. Dit kan door minder of tragere productie door latere levering en hogere kosten omdat er bijvoorbeeld geen of duurdere alternatieven zijn.

Het afzeggen van evenementen, sociale isolatie en andere maatregelen die worden genomen, zullen volgens de organisaties permanente economische schade opleveren. Op korte termijn zien de partijen daarvan effecten op de kaspositie van de ondernemers, waardoor een aantal van hen in de problemen zal komen. Verder kan het omzetverlies sterk variƫren. In sommige sectoren gaat het om 60 procent minder opbrengsten.

Maatregelen die nu kunnen worden genomen zijn onder meer werktijdverkorting, overbruggingskredieten en soepeler belastingbeleid. Als de problemen groter worden zou een noodfonds in het leven geroepen kunnen worden. Ook zouden er regelingen moeten komen voor financiering van grotere bedrijven en extra belastingmaatregelen om ondernemers tegemoet te komen.

In scenario drie gaat het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland om een crisispakket. Dan zou onder meer de crisis- en herstelwet weer moeten worden ingevoerd om investeringen aan te jagen. Verder zou voor bedrijven een ruimere regeling moeten gaan gelden bij afschrijvingen, wat uiteindelijk de belastingdruk voor bedrijven kan verlagen. Verder reppen de organisaties over verlaging van de vennootschapsbelasting en uitstel van voorgenomen lastenverzwaringen in 2021.

In het zwartste scenario zou de overheid mogelijk over moeten gaan op het doorbetalen van de lonen. Ook kan in dit scenario aan specifieke overheidssteun aan bepaalde sectoren worden gedacht.