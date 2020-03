Bijna helft van de horecaboekingen geannuleerd

De horeca wordt keihard geraakt door de problemen rond het coronavirus. Volgens cijfers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal annuleringen met 48 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe reserveringen uitblijft. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

Volgens KHN worden met name hotels en restaurants en andere horecazaken in Noord-Brabant en Amsterdam hard getroffen. Als gevolg van de door het kabinet aangekondigde maatregelen zien ook horecaondernemers in andere regio’s verdere problemen opdoemen.

Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij kampen met 55 procent meer annuleringen van reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde aan omzetverlies. Dat komt volgens KHN neer op 630 miljoen euro aan gemiste opbrengsten per maand. Als de situatie elders in Nederland hetzelfde patroon volgt als nu in Brabant en Amsterdam kan dit bedrag oplopen tot 700 miljoen euro.

KHN maakte een raming voor de omzet dit jaar. Daaruit komt naar voren dat in de huidige situatie hotels maandelijks 166 miljoen euro aan omzet mislopen. Voor cafés gaat het om 94 miljoen euro. Restaurants verliezen 245 miljoen euro aan opbrengsten doordat mensen er vaker voor kiezen om thuis te eten. Ook fastfoodbedrijven ervaren de pijn van het virus. Zij lopen maandelijks 125 miljoen euro mis.

In een brandbrief roepen KHN, maar ook MKB-Nederland en VNO-NCW, het kabinet op om met verschillende maatregelen te komen. Zo worden soepelere regels voor werktijdverkorting en maatregelen die liquiditeit ondersteunen geëist. Ook wordt gepleit voor het opzetten van een noodfonds voor ondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen als gevolg van het coronavirus.

Door het uitblijven van snelle adequate oplossingen vanuit de overheid, heeft KHN het initiatief genomen om met partijen en leveranciers uit de markt een steunfonds op te richten. Die kan door horecaondernemers worden gebruikt voor kleine overbruggingskredieten.