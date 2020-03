CNV wil compensatie voor flexwerkers om coronacrisis

De overheid moet zich bij steunmaatregelen wegens het nieuwe coronavirus vooral bekommeren om flexwerkers. Die zijn volgens vakbond CNV bij economische tegenslag het kwetsbaarst, doordat ze als eerste werk en inkomen verliezen. “Zij verdienen compensatie vanuit de overheid”, aldus vakbondsvoorzitter Piet Fortuin.

CNV roept het kabinet op om zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om de tafel te gaan voor overleg over crisismaatregelen. Als het aan CNV ligt, moet de overheid miljarden euro’s steken in het stutten van de economie. “Belangrijkste is dat alle werkenden hun salaris krijgen doorbetaald”, stelt Fortuin.