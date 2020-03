Horecabranche vreest veel faillissementen door coronavirus

De horecasector vreest dat het coronavirus zal leiden tot veel faillissementen. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het vet op de botten van de horeca niet zo groot”, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. “Ze hebben hooguit vier tot zes weken om deze crisis vanuit hun eigen middelen op te lossen en dan zal er een grote hausse aan faillissementen komen.”

Volgens Willemsen worden op dit moment cateraars, hotels en organisatoren van evenementen het hardst getroffen. “Zij zien al het werk de komende twee tot drie maanden verdampen en geven aan dat ze dit financieel niet kunnen volhouden.” De noodzaak dat de overheid snel te hulp schiet is dan ook heel groot, vertelt hij op een persconferentie in Amsterdam.

Verloren omzet is in de horecabranche niet in te halen, meent Willemsen. “Een hotelkamer die niet bezet is, haal je nooit meer in.” Koninklijke Horeca Nederland wordt momenteel overstelpt met telefoontjes van bezorgde horecaondernemers.

Ook cafés en restaurants merken de gevolgen van het virus. “Dat was al zo in Brabant, maar je ziet het nu ook in de rest van Nederland. Ik was gisteravond in Rotterdam en daar was het een stuk rustiger op straat”, aldus Willemsen. De voorzitter roept mensen op vooral nog de horeca te bezoeken. “Heel veel mensen zijn niet ziek en er zijn nog heel veel gelegenheden waar ontspanning en vertier is te vinden.”

Horecazaken moeten er wel op letten dat er niet meer dan honderd gasten in hun zaak aanwezig zijn. “We horen restaurants die tafel om tafel weghalen om het publiek een veilig gevoel te geven.”