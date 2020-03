Lagarde neemt haar woorden terug na verontwaardiging Italië

Het hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, heeft haar woorden deels teruggenomen kort na de persconferentie over het ECB-rentebesluit. De Française sprak haar eerdere boodschap tegen dat het niet de taak van de centrale bank is om de verschillen in Europese staatsrentes weg te werken. Die woorden veroorzaakten donderdag paniek op de Italiaanse staatsobligatiemarkt en riepen woede op bij Italiaanse politici. Het komt zeer zelden voor dat een ECB-president op diens woorden terugkomt.

Lagarde zei in een interview met zakenzender CNBC dat de ECB “in dit moeilijke moment voor de muntunie zich keihard inspant om verschillen in staatsobligatierentes in de eurozone te vermijden”. Dat kwam kort na de harde woorden van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Hij bestempelde de beschrijving van de coronasituatie in de eurozone door de ECB als “formeel en abstract”. Ook zei Conte dat het de taak van de centrale bank is om de financiële markten te kalmeren, zodat eurolanden zich kunnen concentreren op maatregelen om de gezondheidscrisis tegen te gaan. Italië is het meest getroffen land in Europa door het nieuwe coronavirus.

De communicatie van een centralebankpresident is een belangrijk beleidsinstrument en wordt nauwgezet gevolgd op de financiële markten.