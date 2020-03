Unilever verbiedt vliegreizen voor personeel

Voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever verbiedt zijn personeel voorlopig per vliegtuig te reizen. Het is een van de maatregelen waarmee het Brits-Nederlandse bedrijf besmettingen met het nieuwe coronavirus wil voorkomen. Met datzelfde doel voor ogen mag personeel niet in groepen van meer dan twintig personen bij elkaar komen.

Unilever verplicht zijn medewerkers daarnaast de eigen lichaamstemperatuur op te meten voordat ze de werkvloer betreden. Handen schudden is taboe, net zoals grieperig op het werk verschijnen.

Het bedrijf onderstreept dat de regels voor alle circa 155.000 werknemers gelden, ongeacht hun functie of land waar ze werken. Voor distributie- en inkoopcentra kondigt Unilever speciale protocollen aan om werknemers tegen het virus te beschermen. Verkoopmedewerkers, die doorgaans veel op pad zijn, moeten zoveel als mogelijk digitaal overleggen met klanten.