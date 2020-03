Vier bestemmingen VS van KLM vervallen

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt vanaf zaterdag tot en met 28 maart niet meer naar vier bestemmingen in de Verenigde Staten. Vluchten naar de luchthavens van Boston, Houston, Las Vegas en Minneapolis komen te vervallen.

De verbinding naar zes andere bestemmingen, waaronder New York en Los Angeles, blijven wel intact. KLM kondigde donderdag aan zijn netwerk naar de VS zo veel mogelijk in stand te willen houden. Eerder kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod aan voor reizigers uit veel Europese landen, waarmee hij de verspreiding van het nieuwe coronavirus wil tegengaan.

KLM wijst erop dat klanten die de afgelopen twee weken in een Schengenland zijn geweest, niet daar de Verenigde Staten mogen reizen. Dat geldt voorlopig ook voor transferpassagiers, die op een Amerikaanse luchthaven overstappen op een andere vlucht.