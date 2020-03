Beurzen blijven in greep coronavirus

De wereldwijde beurzen zullen ook de komende week weer gedomineerd worden door nieuws over het nieuwe coronavirus. In steeds meer Europese landen worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en dat merken bedrijven wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten en Canada grijpt het virus vlot om zich heen. De prijzenoorlog in de oliesector zet veel bedrijven in die branche bovendien onder druk.

Diverse landen hebben inmiddels de grenzen volledig gesloten of laten geen reizigers meer toe uit Europese landen die getroffen zijn door het coronavirus. Onder meer de Verenigde Staten laten geen vluchten vanuit Europa meer toe. Voor luchtvaartmaatschappijen betekent dat nog meer slecht nieuws na de al ingezakte vraag voor vluchten vanuit het bedrijfsleven en de geschrapte vluchten van en naar China. Ook de reisbranche voelt de gevolgen meer en meer.

Verder zijn na Italië, waar het openbare leven al een week grotendeels stil ligt, nu ook Frankrijk, België en Spanje overgegaan tot het sluiten van vrijwel alle winkels, cafés en restaurants. Diverse landen hebben al hun steun toegezegd aan grote en kleine bedrijven die de economische gevolgen voelen. Veel centrale banken namen al maatregelen. De Bank of England kwam afgelopen week met een renteverlaging en de Europese Centrale Bank (ECB) maakte bekend zijn opkoopprogramma te verruimen. Deze week heeft de Amerikaanse Federal Reserve een reguliere beleidsvergadering. De Fed verlaagde de rente tussentijds al een keer, maar zou dat zomaar opnieuw kunnen doen.

Aan het bedrijvenfront is het verder rustig. In Amsterdam komt beddenbedrijf Beter Bed met zijn jaarcijfers net als de industriële houdstermaatschappij Hydratec en porseleinmaker Royal Delft. Elders opent kledingketen Hennes & Mauritz alweer de boeken voor de omzet van het eerste kwartaal en komen verder ondernemingen als autobouwer Volkswagen, mijnbouwer Antofagasta en pakketbezorger FedEx met cijfers.

Afgelopen week was een zware voor de beurzen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 432,85 punten. Donderdag zakte de graadmeter bijna 11 procent, waarmee het grootste dagverlies in ruim drie decennia werd geleden. Over de gehele vorige week gemeten zakte de Amsterdamse beurs 18,5 procent.

De MidKap steeg vrijdag 3,2 procent tot 641,34 punten. Frankfurt en Parijs stegen respectievelijk 1,8 en 0,8 procent. Milaan dikte ruim 7 procent aan, na de koersval van 17 procent een dag eerder. Op de Italiaanse beurs verdween afgelopen week bijna een kwart van de waarde.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag met een plus van 9,4 procent op 23.185,62 punten, terwijl de breed samengestelde S&P 500 er 9,3 procent bij kreeg tot 2710,95 punten. De Nasdaq won 9,3 procent tot 7874,23 punten. Over de hele week gemeten daalden de Amerikaanse graadmeters tussen de 8 en ruim 10 procent.