KPN-winkels in Brabant dicht, geen monteurs aan huis

Telecombedrijf KPN sluit al zijn winkels in Noord-Brabant tot zeker het einde van de maand als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Ook zullen monteurs niet meer bij klanten in die provincie aan huis komen, tenzij er een urgente storing is.

Overigens zijn ook op andere plaatsen al KPN-winkels tijdelijk dicht, namelijk in Arnhem, Den Helder, Dordrecht, Gorinchem, Heerhugowaard, Roermond en Venlo. Het bedrijf zegt de situatie van dag tot dag te beoordelen.

KPN geeft aan dat het de dienstverlening aan klanten zoveel mogelijk ‘op afstand’ wil verzorgen. Dat verloopt via bijvoorbeeld de telefonische helpdesk en internet.

Een aantal KPN-winkelmedewerkers in Noord-Brabant heeft het coronavirus al.