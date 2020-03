Luchtvaartmaatschappij SAS ontslaat tijdelijk tot 10.000 mensen

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS gaat tijdelijk tot 10.000 werknemers, oftewel 90 procent van het personeelsbestand, ontslaan in verband met alle problemen rond het nieuwe coronavirus. Ook wordt het vluchtschema vanaf maandag vrijwel volledig geschrapt, totdat de omstandigheden weer verbeteren. Volgens SAS is de vraag naar vluchten nu “min of meer verdwenen”.

Luchtvaartmaatschappijen proberen wereldwijd zo veel mogelijk te bezuinigen vanwege de sterk gedaalde vraag en Amerikaanse reisbeperkingen voor Europese passagiers. Er wordt bij veel partijen in de sector ook gekeken of het mogelijk is om staatssteun te krijgen om deze moeilijke periode door te komen.

Het Amerikaanse United Airlines heeft inmiddels aangekondigd de salarissen van veel medewerkers voorlopig met 50 procent te verlagen. Ook wordt de vliegcapaciteit komende maanden flink ingeperkt. KLM besloot eind vorige week al om het aantal banen met 1500 tot 2000 te verminderen.