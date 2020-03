Ryanair laat kosten voor omboeken in april vallen

Klanten van Ryanair, die al een ticket hebben om in april met de budgetmaatschappijen te vliegen, hoeven in april geen toeslag te betalen voor het wijzigen van hun vluchtdatum. De kosten daarvoor kunnen oplopen tot 95 euro per vlucht. Wel blijft een eventueel verschil in vluchtprijs voor de eigen rekening.

De Ierse prijsvechter verwacht in de komende zeven tot tien dagen een groot deel van zijn vliegtuigen aan de grond te houden. Luchtvaartmaatschappijen kampen met sluitingen van grenzen en luchtruim in tal van landen vanwege het oprukkende coronavirus.

Het blijft afwachten hoe snel de pandemie kan worden beteugeld en wanneer de reisbeperkingen opgeheven worden. Daarom adviseert Ryanair zijn klanten om niet naar een andere datum in april om te boeken.