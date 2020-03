American Express schrapt financiële doelen door coronacrisis

Creditcardmaatschappij American Express laat zijn financiële doelen voor dit jaar varen nu klanten door het nieuwe coronavirus behoedzamer zijn met het doen van uitgaven. Het Amerikaanse bedrijf verwacht over het lopende kwartaal dat de winst lager uitvalt dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Door de voortdurende onzekerheid over de duur, omvang en geografisch bereik van het coronavirus is American Express naar eigen zeggen niet in staat voorspellingen te doen over toekomstige financiële resultaten, anders dan die voor het eerste kwartaal van het jaar. Het virus heeft onder meer geleid tot minder boekingen van onder meer reizen en het kopen van concertkaartjes of andere entertainmentuitgaven via creditcards van de maatschappij.

De problemen speelden tot een paar weken terug in bepaalde landen in Azië, maar hebben nu ook Europa en de Verenigde Staten in hun greep, aldus topman Jeff Campbell van American Express. Bijna een derde van de uitgaven via de kredietkaarten is doorgaans voor uitgaven aan de reis-en entertainmentindustrie.

Om kosten te drukken overweegt het bedrijf een vacaturestop. Ook wil het de kosten voor marketing en adviesdiensten omlaag brengen.