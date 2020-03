Nederlandse consumenten die vanwege het coronavirus zaken als zeep, toiletpapier en houdbaar voedsel insloegen, hebben voor een forse omzetstijging gezorgd voor de supermarkten. Volgens onderzoeksbureau Nielsen werd er vorige week voor 998 miljoen euro uitgegeven in de supermarkten. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit. De omzet lag een derde hoger dan in dezelfde week vorig jaar.