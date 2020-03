Wall Street herstelt wat van dramatisch koersverlies

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, na de zwaarste koersverliezen sinds de grote beurscrash van 1987 op maandag. Beleggers op Wall Street blijven in de ban van het nieuwe coronavirus en de maatregelen van overheden om de crisis te lijf te gaan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 20.276 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2405 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 6964 punten. Maandag kelderden de graadmeters in New York tot bijna 13 procent. Een nieuwe onverwachte renteverlaging door de Federal Reserve kon de negatieve stemming niet keren.

Handelaren kijken uit naar overheidsmaatregelen. President Donald Trump zou 850 miljard dollar willen uittrekken om de schade van het virus voor de Amerikaanse economie te verzachten, onder meer via belastingmaatregelen.

De hard getroffen financiƫle sector veerde wat op. Grote banken als Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs en JPMorgan Chase hebben aangekondigd dat ze bij de Fed zullen aankloppen voor een soort noodleningen. Daarmee zouden ze andere financiƫle bedrijven willen aansporen hetzelfde te doen om eventuele liquiditeitsproblemen voor te zijn. De koersen stegen tot 0,6 procent.

De luchtvaart verloor wederom. Vliegtuigbouwer Boeing vraagt het Witte Huis en het Congres om steun voor de gehele Amerikaanse luchtvaartsector om de coronacrisis te overleven. Boeing verloor 3,6 procent. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en Delta Air Lines gingen tot 2,1 procent omlaag. Handel in United Airlines werd stilgelegd wegens te grote volatiliteit.

Biotechnoloog Regeneron Therapeutics kwam met een positieve update over een experimenteel middel tegen het virus en sprong 12 procent omhoog.